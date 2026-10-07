«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» и одержала первую победу в основное время

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе. Гости обыграли соперника со счётом 2:1.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье с передачи Эрика Хаулы. Во втором периоде «Флориде» удалось сравнять счёт — отличился Сет Джонс с передачи Ларса Эллера. Победный гол на 52-й минуте забил