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Лос-Анджелес Кингз — Флорида Пантерз, результат матча 7 октября 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» и одержала первую победу в основное время
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Лос-Анджелес Кингз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Крипто.ком-Арена» в американском Лос-Анджелесе. Гости обыграли соперника со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 октября 2026, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Лаферрье (Хаула) – 19:00     1:1 Джонс (Эллер) – 23:49     1:2 Ткачук (Беннетт) – 51:20    

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье с передачи Эрика Хаулы. Во втором периоде «Флориде» удалось сравнять счёт — отличился Сет Джонс с передачи Ларса Эллера. Победный гол на 52-й минуте забил