Результаты матчей НХЛ на 7 октября 2026 года

В ночь на 7 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 октября 2026 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Миннесота Уайлд» — 3:2 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нэшвилл Предаторз» — 5:4 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:6;

«Детройт Ред Уингз» – «Оттава Сенаторз» — 5:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Юта Маммот» — 3:5;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Сент-Луис Блюз» — 4:2;

«Сиэтл Кракен» – «Вегас Голден Найтс» — 2:6;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Флорида Пантерз» — 1:2.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.