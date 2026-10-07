Маршан получил травму, ударившись о штангу ворот, и покинул площадку при помощи врачей

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

Инцидент произошёл в концовке второго периода, Маршан неудачно упал на лёд в борьбе у ворот соперника. Хоккеист врезался ногой в штангу ворот и покинул площадку при помощи врачей. Эта игра была второй для хоккеиста после операции, которую он перенёс в межсезонье.

Маршану 38 лет, он выступает за «Флориду» с марта 2025 года, в том же году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли. Напомним, капитан «Флориды» Александр Барко