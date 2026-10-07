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Маршан получил травму, ударившись о штангу ворот, и покинул площадку при помощи врачей

Маршан получил травму, ударившись о штангу ворот, и покинул площадку при помощи врачей
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Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 октября 2026, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Лаферрье (Хаула) – 19:00     1:1 Джонс (Эллер) – 23:49     1:2 Ткачук (Беннетт) – 51:20    

Инцидент произошёл в концовке второго периода, Маршан неудачно упал на лёд в борьбе у ворот соперника. Хоккеист врезался ногой в штангу ворот и покинул площадку при помощи врачей. Эта игра была второй для хоккеиста после операции, которую он перенёс в межсезонье.

Маршану 38 лет, он выступает за «Флориду» с марта 2025 года, в том же году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли. Напомним, капитан «Флориды» Александр Барко