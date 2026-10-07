Расписание матчей НХЛ на 8 октября 2026 года

В ночь на 8 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 8 октября 2026 года (время московское):

2:30. «Виннипег Джетс» – «Колорадо Эвеланш»;

2:30. «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз»;

5:00. «Анахайм Дакс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Отметим, что предстоящей ночью «Вашингтон» проведёт первый домашний матч в новом сезоне.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.