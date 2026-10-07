«Я с детства был фанатом Кросби». Макдэвид высказался о последнем сезоне Овечкина в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, для которого текущий сезон станет последним в НХЛ.

«Ну, я с детства был фанатом Сида (Сидни Кросби. — Прим. «Чемпионата»), так что особой любви к Овечкину не питал. Но, безусловно, то, чего он добился в хоккее, — это потрясающе. Потрясающая карьера, спортивное долголетие, очки, победы — да что ни возьми, он всего этого достиг. Я искренне рад за него и хочу, чтобы он провёл хороший последний сезон и ушёл на высокой ноте», — цитирует Макдэвида Sportsnet.

Макдэвиду было всего восемь лет, когда Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году. Кросби — давний соперник Овечкина, с которым его сравнивают с тех пор, как они оба пришли в лигу в одном сезоне.