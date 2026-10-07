ЦСКА обменял нападающего Дениса Зернова в «Ак Барс» на денежную компенсацию, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе армейского клуба. Его контракт с ЦСКА действовал до конца нынешнего сезона.

Зернов – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» (2021) и «Металлурга» (2024). В КХЛ он также играл за «Ладу». В этом регулярном чемпионате нападающий набрал 5 (3+2) очков в восьми матчах.

Зернов стал четвёртым новичком «Ак Барса» после нападающих Андрея Стася и Алексея Бывальцева, а также защитника Никиты Евсеева.

30-летний Зернов является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2021, 2024). Воспитанник челябинского «Трактора» в КХЛ сыграл 658 матчей и набрал 300 очков (145+155).