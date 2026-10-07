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«Всё шло к тому, что это будет его последний год в НХЛ». Ларионов — о решении Овечкина

«Всё шло к тому, что это будет его последний год в НХЛ». Ларионов — о решении Овечкина
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о решении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру по окончании сезона НХЛ.

– Удивило ли вас решение Александра Овечкина уйти из НХЛ по окончании сезона?
– Нет. Летом я разговаривал с ним и его мамой. Разговаривал в Милане с Биллом Дэйли. Тогда я знал, что он ещё год поиграет. Всё шло к тому, что это будет его последний год в НХЛ. Парню уже 41. Когда-то приходит время принять решение, хоть оно и непростое. Всего, чего надо, он достиг. Он оставил яркий след в истории мирового хоккея, НХЛ, «Вашингтона». Выдающийся человек и игрок. Рад, что он так долго поиграл, – сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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