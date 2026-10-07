Экс-капитан «Металлурга» высказался о решении клуба отстранить Андрея Разина

Бывший капитан «Металлурга», защитник СКА Алексей Маклюков оценил решение руководства магнитогорского клуба отстранить главного тренера Андрея Разина.

– Как оцените решение «Металлурга» отстранить от работы Андрея Разина?

– Сложная ситуация. Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Видим только пресс-конференции, но делать выводы по ним странно. Видел новость, удивился. Но оценку давать не могу – это другая команда, хоть я там и был. Может, что-то поменялось за это время. Подробностей не знаю, читаю новости, как и все. На мой взгляд, первый такой случай за историю лиги. Посмотрим, к чему он приведёт. Резонансная ситуация, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.