В «Металлурге» отреагировали на слухи о поиске клубом замены Андрею Разину

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что клуб в данный момент не ищет замену Андрею Разину. Напомним, вчера магнитогорский клуб отстранил главного тренера от работы.

– Почему исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Анатольевич Воробьёв?

– Работа тренерского штаба – всегда результат коллективного труда. Опытные специалисты за время индивидуальной работы с игроками хорошо разобрались в их способностях и сильных сторонах. Нам необходимо сохранить текущий стиль игры и спортивный результат. Поэтому Владимир Анатольевич как представитель действующего тренерского штаба – очевидный выбор в сложившейся ситуации.

– В Сети появилась информация, что клуб ведёт активные поиски нового главного тренера.

– Да, в СМИ встречается информация, что якобы обсуждаем различные кандидатуры, в том числе Виктора Козлова, Ильи Воробьёва и других специалистов. Нет, это не соответствует действительности – в данный момент мы ни с кем не ведём переговоры. Тем более неэтично проводить подготовительную работу со специалистом, у которого действующее соглашение. Задача, как уже сказал, постараться сохранить текущий вектор, – цитирует Жлобу «Советский спорт».