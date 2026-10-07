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«С удовольствием посмотрел бы на мастера». Защитник СКА о желании сыграть против Овечкина

«С удовольствием посмотрел бы на мастера». Защитник СКА о желании сыграть против Овечкина
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Защитник СКА Алексей Маклюков высказался о возможной игре против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин проводит последний сезон в НХЛ и может в следующем сезоне вернуться в КХЛ.

– Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ по окончании сезона. Хотелось бы сыграть против него?
– Конечно, с удовольствием бы посмотрел на мастера. Вне зависимости от возраста это легенда российского и мирового хоккея. Было бы интересно в любом случае. Посмотрим, что он решит – будет играть или займёт какую-либо руководящую должность. Либо вообще отдохнёт от хоккея (смеётся). Ему виднее, но увидеть его в игре было бы интересно, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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