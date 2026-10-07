«Трактор» и «Торпедо» обменялись защитниками, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Дмитрий Бреус пополнил состав «Трактора», Владислав Юсупов продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.

Юсупов — воспитанник чёрно-белых, который дебютировал за челябинцев в КХЛ в прошлом сезоне. Всего на счету защитника 5 (1+4) очков в 27 матчах лиги.

Бреус родился 22 февраля 2004 года в Алма-Ате (Казахстан). Обладатель Кубка Харламова в составе «Чайки» провёл свой первый матч в КХЛ за «Торпедо» в сезоне-2023/2024. В следующем розыгрыше защитник стал чемпионом России по хоккею в составе «Торпедо-Горький». После командировки в «Барыс» на один сезон Бреус вернулся в Нижний Новгород. В 98 матчах в КХЛ на счету игрока обороны 16 (3+13) очков.