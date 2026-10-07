Председатель ФХРБ высказался о работе по возвращению Беларуси на международную арену

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович высказался по теме возвращения белорусской сборной на международную арену.

— Мы работаем над тем, чтобы вернуть свои сборные на международную арену. У нас уже получилось вернуть сборную девушек до 18 лет и национальную женскую команду, а также вернуть юношескую сборную до 18 лет на чемпионат мира, который будет проходить в Америке. Осталось отвоевать сборную U20 и национальную команду.

— Белорусские любители хоккея соскучились по международным стартам. Каковы перспективы того, что через полтора года национальная сборная сыграет на чемпионате мира?

— Ведём переговоры. Недавно прошёл полугодовой конгресс ИИХФ, на котором избрали представителя от Беларуси в совет международной федерации, где мы будем вести борьбу за возвращение нашей команды. ФХБ постоянно ведёт переписку и решает спорные моменты с Международной федерацией хоккея, чтобы справедливость восторжествовала, — цитирует Богдановича пресс-служба ФХРБ.