Стал известен состав «Металлурга» на первую игру после отстранения Андрея Разина

Сегодня, 7 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Вчера, 6 октября, руководство магнитогорского клуба отстранило Андрея Разина от обязанностей главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера в предстоящем матче будет Владимир Воробьёв.</