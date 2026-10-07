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Стал известен состав «Металлурга» на первую игру после отстранения Андрея Разина

Стал известен состав «Металлурга» на первую игру после отстранения Андрея Разина
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Сегодня, 7 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Металлург» примет владивостокский «Адмирал». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Силантьев, Ткачёв) – 29:00 (5x5)     2:0 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 37:13 (5x5)     3:0 Ткачёв (Фёдоров) – 58:13 (en)    

Вчера, 6 октября, руководство магнитогорского клуба отстранило Андрея Разина от обязанностей главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера в предстоящем матче будет Владимир Воробьёв.</