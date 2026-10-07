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«Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Даниилом Чайкой

«Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Даниилом Чайкой
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«Авангард» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Даниилом Чайкой, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем регулярном сезоне 23-лнетний игрок обороны провёл семь матчей, в которых результативными действиями не отметился. Всего в рамках КХЛ на счету Чайки 43 встречи, одна заброшенная шайба и две результативные передачи с показателем полезности «+1».

В 2024 году Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс», был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. В АХЛ Чайка провёл 126 встреч, где записал на свой счёт 16 (3+13) очков с показателем полезности «-53».

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