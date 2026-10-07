Александр Ерёменко: не жду от московского «Динамо» грандиозных успехов в этом сезоне

Бывший вратарь «Динамо» Александр Ерёменко высказался о результатах бело-голубых в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, а также оценил работу главного тренера Леонида Тамбиева.

«Не жду от «Динамо» грандиозных успехов в этом сезоне. Команда взяла курс на омоложение. В первом сезоне Тамбиев будет выстраивать коллектив и тактический рисунок. По щелчку пальцев команда не строится. Только через сезон «Динамо» сможет показать результат. Пока она проходит через перестройку», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками после 13 матчей.