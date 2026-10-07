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«Им поставят бронзовые статуи в Питтсбурге». Игорь Ларионов — о Малкине, Кросби и Летанге

«Им поставят бронзовые статуи в Питтсбурге». Игорь Ларионов — о Малкине, Кросби и Летанге
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о будущем Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».

«Может ли он играть дальше? Если человек получает удовольствие, если ему игра в радость, то почему нет? Тем более у них тройка, которая играет вместе уже долгие годы: Крис Летанг, Сидни Кросби, Малкин. Это три игрока, которым через пять-шесть лет поставят бронзовые статуи в Питтсбурге, где они одержали много выдающихся побед и стали легендами клуба», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Ранее Малкин не исключил, что нынешний сезон в НХЛ может стать последним для него.

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