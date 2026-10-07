Карандин: всю осень меня шокировало поведение главного тренера Разина

Бывший арбитр Юрий Карандин оценил решение руководства «Металлурга» отстранить главного тренера Андрея Разина.

— У «Металлурга» с результатом всё в порядке, но скажу честно – всю осень меня шокировало поведение главного тренера Разина.

Я много десятилетий в нашем хоккее, как сейчас помню работу легенд тренерского цеха страны и мира – Анатолия Тарасова, Виктора Тихонова, Аркадия Чернышёва. Все они были на «ты» с хоккеем, но на «вы» — с людьми хоккея, с судьями, журналистами, коллегами.

И тут вопреки всем нашим лучшим традициям Разин устраивает из тренерской профессии балаган. Постоянные словечки, оскорбления, лексика из 1990-х, годов разложения нашего хоккея. И журналистам, которых поливают грязью, всё это как будто нравится. Удивительные вы люди!

А главное, что всё это происходит в «Металлурге» — клубе, который все эти десятилетия пытается сохранять традиции советского хоккея, интеллигентный, комбинационный стиль. Клуб, который воспитывает замечательную молодёжь. Знаете, меня удивляло терпение магнитогорского руководства. Но, видимо, и ему пришёл конец.

— Как считаете, Разина после периода выдержки и охлаждения надо возвращать?

— Сомневаюсь. Он – неплохой тренер, но для команд среднего уровня, где много рабочих хоккеистов, которых нужно понукать и заставлять. Думаю, что работу Разин найдёт. Но это уже не будет клуб уровня «Металлурга», — цитирует Карандина Russia-Hockey.