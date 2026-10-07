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Защитник «Сибири» Диц получил большой штраф после победного гола «Салавата» в овертайме

Защитник «Сибири» Диц получил большой штраф после победного гола «Салавата» в овертайме
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Защитник «Сибири» Даррен Диц после победной шайбы «Салавата Юлаева» в овертайме получил большой штраф. Во время атаки гостей Диц ударил в голову форварда уфимского клуба Данила Алалыкина. Арбитры после просмотра выписали игроку новосибирского клуба пять минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Победу во встрече со счётом 5:4 в овертайме одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Тютнев (Косолапов, Пер