Защитник «Сибири» Диц получил большой штраф после победного гола «Салавата» в овертайме

Защитник «Сибири» Даррен Диц после победной шайбы «Салавата Юлаева» в овертайме получил большой штраф. Во время атаки гостей Диц ударил в голову форварда уфимского клуба Данила Алалыкина. Арбитры после просмотра выписали игроку новосибирского клуба пять минут.

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Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Победу во встрече со счётом 5:4 в овертайме одержали гости.