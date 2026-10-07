Николай Заварухин высказался о тяжёлом старте «Авангарда» в новом сезоне КХЛ

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мыслями об игре «Авангарда» в новом регулярном чемпионате КХЛ.

«То, что сейчас происходит в «Авангарде», для меня также знакомо. Я сам проходил подобную ситуацию, когда у меня было очень много травмированных и ребята, заходящие из вертикали «Автомобилиста», проявляли себя только с лучшей стороны: у них горели глаза, они заходили с большим желанием, эмоциями и драйвом. И самое главное было — с моей стороны их поддержать, где-то успокоить в определённых моментах. В целом они очень здорово помогали. Многие уже высказывались, что, когда я работал в «Автомобилисте», именно в тот момент команда звенела. И это правда был такой очень интересный период времени.

Часто бывает так, что, когда возвращаются травмированные мастера, возникает проблема с адаптацией, так как они приходят в далеко не оптимальной форме и им нужно время на раскачку. В целом это нормально, поскольку человек пропустил долгий период, не играл, и у него просто нет этой практики, поэтому через игры он должен обрести того себя, который был до травмы.

Поэтому то, что я увидел в последней игре в Екатеринбурге со стороны «Авангарда», мне показалось, что Шарипзянов и Чистяков, вернувшись в состав, конечно, ещё далеко не в оптимальных кондициях. Шарипзянов сыграл вообще очень мало, порядка 10 минут, и это был его дебют в нынешнем регулярном чемпионате. Поэтому у «Авангарда» возможны ещё поражения. Тем более впереди у команды непростые два матча на выезде в Нижнекамске и Астане», — цитирует Заварухина «Сила спорта».

После 11 матчей «Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 10 очков.