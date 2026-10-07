«У меня другое мнение». Люзенков — о судейских решениях против «Сибири» в выездных играх

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал судейские решения против новосибирского клуба в выездных играх.

— Как на команду подействовали судейские решения не в вашу пользу, которые были на выезде: объединяет или выбивает из колеи?

— Сильно не стали внимание акцентировать на этих моментах. Что произошло, то произошло. Даже не хочу разбирать и комментировать. Допустим, у меня другое мнение. Знаете, даже сейчас ребята после поражения не сдаются. Те, кто есть в составе, будут выходить и выкладываться на полную, поэтому главное – продолжать работать. Всё поправится, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.