«Тяжело думать об этом, когда мы находимся внизу». Диц — о личной результативности

Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался о личной результативности в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— С чем связываете повышение личной результативности в этом сезоне?

— Честно, об этом не думаю. Тяжело думать о своей статистике, когда мы находимся внизу в таблице. Мыслей нет, — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В 13 матчах 33-летний Диц забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав девять минут штрафа.

Напомним, Даррен Диц после победной шайбы «Салавата Юлаева» в овертайме получил большой штраф, который судьи выписали после видеопросмотра.