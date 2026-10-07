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«Тяжело думать об этом, когда мы находимся внизу». Диц — о личной результативности

«Тяжело думать об этом, когда мы находимся внизу». Диц — о личной результативности
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Защитник «Сибири» Даррен Диц высказался о личной результативности в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— С чем связываете повышение личной результативности в этом сезоне?
— Честно, об этом не думаю. Тяжело думать о своей статистике, когда мы находимся внизу в таблице. Мыслей нет, — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В 13 матчах 33-летний Диц забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав девять минут штрафа.

Напомним, Даррен Диц после победной шайбы «Салавата Юлаева» в овертайме получил большой штраф, который судьи выписали после видеопросмотра.

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Защитник «Сибири» Диц получил большой штраф после победного гола «Салавата» в овертайме