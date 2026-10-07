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Диц — об уходе Кузнецова из «Сибири»: уважаем такое решение, желаем здоровья ему и семье

Диц — об уходе Кузнецова из «Сибири»: уважаем такое решение, желаем здоровья ему и семье
Комментарии

Защитник «Сибири» Даррен Диц прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова из новосибирской команды.

— Прокомментируйте уход Евгения Кузнецова из команды.
— Сложно комментировать, мы не знаем, что происходит в его личной жизни. Он принял решение, что пока нужно приостановить карьеру и быть дома, с отцом. Мы только уважаем такое решение. Желаем удачи, здоровья ему и семье, — сказал Диц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем регулярном сезоне Кузнецов провёл за новосибирский клуб восемь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с 12 минутами штрафа.

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