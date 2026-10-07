Мьюз заявил, что Кузьменко пропустит выездные матчи «Питтсбурга», но будет с командой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз рассказал, что российский форвард Андрей Кузьменко пропустит два ближайших выездных матча с «Вашингтон Кэпиталз» (8 октября) и «Коламбус Блю Джекетс» (10 октября), но будет с командой.

«То, что он вернулся домой, чтобы побыть со своей семьёй, а затем приехал сюда и сразу же захотел быть с командой, заслуживает высокой оценки. Я уже говорил, что у меня разбито сердце из-за него, и это просто трагическая ситуация.

Сейчас, я думаю, он просто набирает обороты. НХЛ предоставила ему статус игрока, не входящего в состав. Он не будет играть в этой поездке, но будет с командой, будет кататься и просто немного поработает.

Для нас сейчас главное — помочь ему. Быть рядом с ним как с человеком, сейчас это абсолютно необходимо. Нужно просто поработать с ним над тем, чтобы он снова вошёл в курс после некоторого перерыва. Также нужно, чтобы он был рядом с семьёй в абсолютно трагической ситуации», — цитирует Мьюза журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко погиб после нападения медведя во время рыбалки в Тыве.