«Питтсбург» и «Эдмонтон» провели обмен хоккеистами

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер Кайл Дубас объявил, что «Питтсбург Пингвинз» приобрёл защитника Спенсера Стастни у «Эдмонтон Ойлерз» в обмен на нападающего Филипа Холландера. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

26-летний американский защитник Стастни провёл сезон-2025/2026, выступая за «Эдмонтон» и «Нэшвилл Предаторз», установив личные рекорды по количеству сыгранных матчей (66), забитых голов (2), результативных передач (8), очков (10) и заблокированных бросков (63).

Шведский форвард Холландер в текущем сезоне сыграл две встречи, в которых набрал 3 (1+2) очка. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/2022 и провёл в общей сложности за четыре сезона 18 игр, забив два гола и отдав пять результативных передач.