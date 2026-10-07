«Восьмой номер получит кучу аплодисментов». Ван Римсдайк — о домашнем матче «Вашингтона»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Тревор ван Римсдайк ответил на вопрос, ожидает ли он аплодисментов в свой адрес во время гостевой игры с «Вашингтон Кэпиталз». Американский хоккеист провёл в составе столичного клуба шесть сезонов.

«Не думаю, что болельщики будут слишком сосредоточены на мне. Думаю, восьмому номеру [Александру Овечкину] сегодня вечером достанется куча аплодисментов, и это вполне заслуженно», — приводит слова ван Римсдайка журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Это будет первый домашний матч «Вашингтона» в стартовавшем сезоне НХЛ. Ранее капитан столичной команды Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ