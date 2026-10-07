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«Восьмой номер получит кучу аплодисментов». Ван Римсдайк — о домашнем матче «Вашингтона»

«Восьмой номер получит кучу аплодисментов». Ван Римсдайк — о домашнем матче «Вашингтона»
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Защитник «Питтсбург Пингвинз» Тревор ван Римсдайк ответил на вопрос, ожидает ли он аплодисментов в свой адрес во время гостевой игры с «Вашингтон Кэпиталз». Американский хоккеист провёл в составе столичного клуба шесть сезонов.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бовиллье (Строум) – 00:23     1:1 Раст (Киндел, Жирар) – 01:19     2:1 Уилсон (Дюбуа) – 11:51     3:1 Дюбуа (Уилсон) – 24:42    

«Не думаю, что болельщики будут слишком сосредоточены на мне. Думаю, восьмому номеру [Александру Овечкину] сегодня вечером достанется куча аплодисментов, и это вполне заслуженно», — приводит слова ван Римсдайка журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Это будет первый домашний матч «Вашингтона» в стартовавшем сезоне НХЛ. Ранее капитан столичной команды Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ