15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы с ним на связи». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — об Андрее Разине

«Мы с ним на связи». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — об Андрее Разине
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) и высказался про общение с Андреем Разиным, который временно отстранён от работы с командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Силантьев, Ткачёв) – 29:00 (5x5)     2:0 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 37:13 (5x5)     3:0 Ткачёв (Фёдоров) – 58:13 (en)    

«Хорошая игра, нам было сложно сегодня. Попросили команду подготовиться к сегодняшнему матчу и победить. Благодарны ребятам, что справились с этой задачей. Насколько сложным для штаба был выбор голкипера? Здесь было всё просто. В тренерском штабе есть два тренера вратарей, у которых был план на неделю вперёд, и мы следовали ему.

Мы прошлый матч «Адмиралу» проиграли, и важно было реабилит