«Мы с ним на связи». И. о. главного тренера «Металлурга» Воробьёв — об Андрее Разине

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьёв прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) и высказался про общение с Андреем Разиным, который временно отстранён от работы с командой.

«Хорошая игра, нам было сложно сегодня. Попросили команду подготовиться к сегодняшнему матчу и победить. Благодарны ребятам, что справились с этой задачей. Насколько сложным для штаба был выбор голкипера? Здесь было всё просто. В тренерском штабе есть два тренера вратарей, у которых был план на неделю вперёд, и мы следовали ему.

Мы прошлый матч «Адмиралу» проиграли, и важно было реабилит