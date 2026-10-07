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Александр Романов выбыл на 6-8 месяцев, защитнику «Айлендерс» потребуется операция

Александр Романов выбыл на 6-8 месяцев, защитнику «Айлендерс» потребуется операция
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Российскому защитнику «Нью-Йорк Айлендерс» Александру Романову предстоит операция по восстановлению разорванной передней крестообразной связки правого колена, после которой он будет отсутствовать шесть-восемь месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «островитян».

Романов получил травму в третьем периоде матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) после неудачного столкновения с Микой Зибанеджадом.

В текущем сезоне защитник провёл три игры без набранных очков.

Напомним, Романов только восстановился после продолжительного лечения плеча. Романов пропускал официальные игры с 19 ноября 2025 года из-за травмы правого плеча, потребовавшей хирургического вмешательства. У 26-летнего хоккеиста контракт до 2033 года со средней зарплатой $ 6,25 млн.

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