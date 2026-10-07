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«Какую-то грушу пинал ногами сильно». Браташ — о настрое вратаря Амирбекова на «Металлург»

«Какую-то грушу пинал ногами сильно». Браташ — о настрое вратаря Амирбекова на «Металлург»
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Металлурга» (0:3) и рассказал, как вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков настраивался на игру с магнитогорским клубом. Голкипер ранее выступал в системе уральской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Силантьев, Ткачёв) – 29:00 (5x5)     2:0 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 37:13 (5x5)     3:0 Ткачёв (Фёдоров) – 58:13 (en)    

— Здесь долго комментировать не нужно. Если команда не забрасывает ни одной шайбы, сложно рассчитывать на победу.

— Прогнозы по возвращению Кульбакова?
— Оптимистичные.

— Амирбеков уже готов конкурировать с Кульбаковым и Бояркиным?
— Соглашусь с вами.

— Был ли виден осо