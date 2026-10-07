«Какую-то грушу пинал ногами сильно». Браташ — о настрое вратаря Амирбекова на «Металлург»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении от «Металлурга» (0:3) и рассказал, как вратарь Джелал-ад-Дин Амирбеков настраивался на игру с магнитогорским клубом. Голкипер ранее выступал в системе уральской команды.

— Здесь долго комментировать не нужно. Если команда не забрасывает ни одной шайбы, сложно рассчитывать на победу.

— Прогнозы по возвращению Кульбакова?

— Оптимистичные.

— Амирбеков уже готов конкурировать с Кульбаковым и Бояркиным?

— Соглашусь с вами.

— Был ли виден осо