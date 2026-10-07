«У нас в команде много игроков, что не паникуют». Тренер «Шанхая» — о победе над «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о гостевой победной игре с московским «Динамо» (3:2).

— Это очень важная победа, которая здорово показывает характер команды в матче с очень сложным и габаритным соперником. Возможно, эта победа была не такой красивой или идеальной, как нам хотелось бы, но тем не менее она для нас очень важна. Было непросто. То, как сработало меньшинство, то, как мы забросили шайбу, игр