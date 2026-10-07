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Тамбиев: по многим компонентам выиграли. Но не по результату. Будем переламывать

Тамбиев: по многим компонентам выиграли. Но не по результату. Будем переламывать
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шэн (Коростелёв, Сергеев) – 10:00 (5x5)     1:1 Сюсиз – 38:45 (4x5)     1:2 Смит (Уильямс, Мингачёв) – 48:15 (5x5)     1:3 Яшкин – 55:48 (5x5)     2:3 Меркли (Уил, Пыленков) – 58:09 (6x5)    

– По многим компонентам выиграли – по броскам и по голевым моментам. Но не по результату. Спасибо болельщикам, что поддерживают команду в такой непростой момент. Слабо сыграли в большинстве, пять раз играли в большинстве и ничего не смогли сегодня забить. Ключевой момент – это их гол в раздевалку после нашей индивидуальной ошибки. В третьем периоде было видно, что надломились. Потом взяли себя в руки, но, конечно, этот нелепый второй гол… Старались отыграться, был момент, чтобы перевести игру в ове