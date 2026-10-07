Тамбиев: по многим компонентам выиграли. Но не по результату. Будем переламывать

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3).

– По многим компонентам выиграли – по броскам и по голевым моментам. Но не по результату. Спасибо болельщикам, что поддерживают команду в такой непростой момент. Слабо сыграли в большинстве, пять раз играли в большинстве и ничего не смогли сегодня забить. Ключевой момент – это их гол в раздевалку после нашей индивидуальной ошибки. В третьем периоде было видно, что надломились. Потом взяли себя в руки, но, конечно, этот нелепый второй гол… Старались отыграться, был момент, чтобы перевести игру в ове