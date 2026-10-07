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«В подготовке к игре с «Динамо» он очень помог». Лав — о вкладе Вячеслава Козлова

«В подготовке к игре с «Динамо» он очень помог». Лав — о вкладе Вячеслава Козлова
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о помощи Вячеслава Козлова в подготовке к игре с московским «Динамо» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Шэн (Коростелёв, Сергеев) – 10:00 (5x5)     1:1 Сюсиз – 38:45 (4x5)     1:2 Смит (Уильямс, Мингачёв) – 48:15 (5x5)     1:3 Яшкин – 55:48 (5x5)     2:3 Меркли (Уил, Пыленков) – 58:09 (6x5)    

— На тренерском мостике у вас Вячеслав Козлов. Для него это рядовая игра или нет? Советовались ли, обсуждали ли прошлый сезон?
— Вячеслав действительно провёл много времени в «Динамо», поэтому с точки зрения подготовки к матчу он очень помог. Козлов уже знаком с тем, как играет команда. Конечно, после тренерских пер