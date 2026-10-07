«В подготовке к игре с «Динамо» он очень помог». Лав — о вкладе Вячеслава Козлова
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о помощи Вячеслава Козлова в подготовке к игре с московским «Динамо» (3:2).
— На тренерском мостике у вас Вячеслав Козлов. Для него это рядовая игра или нет? Советовались ли, обсуждали ли прошлый сезон?
— Вячеслав действительно провёл много времени в «Динамо», поэтому с точки зрения подготовки к матчу он очень помог. Козлов уже знаком с тем, как играет команда. Конечно, после тренерских пер