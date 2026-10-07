15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал серию из пяти поражений

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал серию из пяти поражений
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о серии московского клуба из пяти поражений.

– Хороший финальный штурм. Полезли на пятак, проявили агрессию, появилась ожесточённость. Почему всего этого не было в остальное время матча? Какой уже раз вы перебросали соперника, сделали героя из чужого вратаря, но на пятаке никого не было. Нет добиваний. Нет выигранных отскоков. И это всё продолжается уже больше месяца.
– Вы не представляете, мы же постоянно обращаем внимание на это. Мы и хвалим, и разбираем этим моменты с пятаком. Мы им это разжёвываем. Ну, мне сложно это комментировать. Они стараются, бывает, что и позицию хорошую занимают на пятаке, но где-то отскок идёт не в их сторону. Вы понимаете, там же на пятаке всё рефлексорно. Там не надо думать, там всё работает на рефлексах. Как есть – так есть.

– Команда вне зоны плей-офф, длинная пятиматчевая серия поражений. Как не угодить в депрессию и окончательно не сломаться?
– Мы работаем. Что тут ещё сделаешь. Надо выиграть, нужны победы. Другого рецепта нет.

– Что происходит с третьими периодами? Уже и не вспомнишь, когда последний раз «Динамо» его выиграло.
– Разные сценарии у матчей. Сегодня вы же видели, и ваш коллега сказал, сколько моментов создали, хороший штурм был в концовке. Разные матчи. Разный сценарий. Не скажу, что у нас плохая функциональная подготовка. Острая проблема в реализации. У нас много молодых игроков, команда строится, не всё сразу. Играет много молодых ребят, для которых это первый сезон в КХЛ. Ребята стараются, хотят, но не всё получается, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Тамбиев: по многим компонентам выиграли. Но не по результату. Будем переламывать