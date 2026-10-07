Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал серию из пяти поражений

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о серии московского клуба из пяти поражений.

– Хороший финальный штурм. Полезли на пятак, проявили агрессию, появилась ожесточённость. Почему всего этого не было в остальное время матча? Какой уже раз вы перебросали соперника, сделали героя из чужого вратаря, но на пятаке никого не было. Нет добиваний. Нет выигранных отскоков. И это всё продолжается уже больше месяца.

– Вы не представляете, мы же постоянно обращаем внимание на это. Мы и хвалим, и разбираем этим моменты с пятаком. Мы им это разжёвываем. Ну, мне сложно это комментировать. Они стараются, бывает, что и позицию хорошую занимают на пятаке, но где-то отскок идёт не в их сторону. Вы понимаете, там же на пятаке всё рефлексорно. Там не надо думать, там всё работает на рефлексах. Как есть – так есть.

– Команда вне зоны плей-офф, длинная пятиматчевая серия поражений. Как не угодить в депрессию и окончательно не сломаться?

– Мы работаем. Что тут ещё сделаешь. Надо выиграть, нужны победы. Другого рецепта нет.

– Что происходит с третьими периодами? Уже и не вспомнишь, когда последний раз «Динамо» его выиграло.

– Разные сценарии у матчей. Сегодня вы же видели, и ваш коллега сказал, сколько моментов создали, хороший штурм был в концовке. Разные матчи. Разный сценарий. Не скажу, что у нас плохая функциональная подготовка. Острая проблема в реализации. У нас много молодых игроков, команда строится, не всё сразу. Играет много молодых ребят, для которых это первый сезон в КХЛ. Ребята стараются, хотят, но не всё получается, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.