Леонид Тамбиев назвал рецепт, по которому «Динамо» должно преодолеть кризис

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал о работе для преодоления кризиса команды в сезоне.

– Ведётся ли работа над усилением команды?

– Этот вопрос не ко мне. Ну, вот честно. Я тренер. Давайте вопросы по игре, а про подписания – это вопрос не ко мне.

– Вопрос про домашние поражения: может быть, домашние стены давят, в том числе и на молодых игроков?

– Я так не думаю. Здесь всё в совокупности. Моменты создаются. Ребята стараются выполнять. Они и правда стараются. Но не всё получается. Нам бы хотелось, чтобы забивалось больше голов. По официальной статистике 39 на 16 по броскам в створ, а счёт – 2:3. Ну как это ещё можно комментировать? И при том это была не лучшая наша игра в плане качества. В плане технических моментов это не самая лучшая игра. Понимаете, они же тоже переживают, поэтому здесь не хочется кого-то критиковать и посыпать голову пеплом. Работать надо. Рецепт простой. И верить в ребят, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.