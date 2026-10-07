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Никита Гусев высказался о поражении от «Спартака», в игре, где он набрал 750-е очко в КХЛ

Никита Гусев высказался о поражении от «Спартака», в игре, где он набрал 750-е очко в КХЛ
Комментарии

Капитан «Сочи» Никита Гусев прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» (2:5). В игре форвард набрал 750-е очко в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Гутик (Вишневский, Локхарт) – 13:13 (5x4)     0:2 Мальцев (Ярош, Комтуа) – 16:06 (5x5)     0:3 Лукьянцев – 31:03 (5x5)     1:3 Гуськов (Гусев, Слепец) – 40:28 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Гусев, Грэм) – 45:32 (5x4)     2:4 Кин (Порядин, Вишневский) – 49:53 (5x3)     2:5 Филин (Ярош) – 58:40 (5x4)    

– Набрали 750 очков в КХЛ. Насколько важен для вас этот рубеж?
– Помогать команде набирать очки – это очень важно. Но главное – выигрывать. А сегодня не лучший результат для нас. Поэтому радости нет.

– Чего не хватило, чтобы отыграться при счёте 2:3?
– В третьем периоде играли хорошо. Надо дисциплинированнее