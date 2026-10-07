Никита Гусев высказался о поражении от «Спартака», в игре, где он набрал 750-е очко в КХЛ

Капитан «Сочи» Никита Гусев прокомментировал домашнее поражение от московского «Спартака» (2:5). В игре форвард набрал 750-е очко в КХЛ.

– Набрали 750 очков в КХЛ. Насколько важен для вас этот рубеж?

– Помогать команде набирать очки – это очень важно. Но главное – выигрывать. А сегодня не лучший результат для нас. Поэтому радости нет.

– Чего не хватило, чтобы отыграться при счёте 2:3?

– В третьем периоде играли хорошо. Надо дисциплинированнее