Экс-игрок «Вашингтона»: Кузнецов мог долго играть в НХЛ, но есть вещи за пределами льда

Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз», а ныне нападающий «Торпедо» Майк Веккионе высказался об игре форварда Евгения Кузнецова.

— Вы играли в системе «Вашингтона», пересекались в том числе с Евгением Кузнецовым. Как складывалось общение с ним?

— Кузнецов – игрок, который мог в одиночку взять игру под контроль. Это просто отличный человек, когда он спускался в «Херши», с ним было очень весело, жизнерадостный парень.

— Удивились, что при всех его плюсах у него не вышло очень долгой карьеры в НХЛ?

— Не думаю, что это как-то связано с хоккеем, просто есть вещи, которые происходили за пределами льда. И это очень досадно, потому что он очень хороший парень. Вероятно, Кузнецов мог ещё долго играть в НХЛ, просто жаль, что так вышло, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Веккионе читайте на «Чемпионате» завтра, 8 октября, в 8:00 мск.