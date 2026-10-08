«Сначала было страшно ехать через океан». Легионер «Торпедо» — о переезде в Россию

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о решении приехать играть в Россию.

— Вы новичок в «Торпедо». Уже адаптировались?

— Всё очень здорово. Здесь ко мне очень хорошо относятся. Очевидно, у меня выдался тяжёлый старт: я получил неприятную травму в тренировочном лагере и только вкатываюсь в сезон, но все мне так помогали, были уверены, что всё наладится. Конечно, ещё мне нравится новая арена, она просто потрясающая, рад играть там перед болельщиками при такой поддержке.

— В вашем предыдущем клубе, «Барысе», очень много североамериканцев. В «Торпедо» куда больше россиян. Нет ли сложностей в плане общения?

— Когда я приехал в «Барыс», все говорили по-английски, там были ребята, с которыми я играл в «Херши». Сначала было страшно ехать через океан, меня ещё и обменяли из «Трактора» в «Барыс» прямо во время полёта. Было много неопределённости, не знал, чего ожидать. Как только приехал в «Барыс», встретил тренеров, а затем подъехали остальные ребята, легионеры, а их было восем