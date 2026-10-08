«Он поменьше, но тут всё пронизано историей». Веккионе сравнил Нижний Новгород и Астану

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе сравнил жизнь в Нижнем Новгороде и Астане.

— В прошлом году вы говорили, что собираетесь жить в Астане с женой. Перевезли ли семью в Нижний Новгород?

— Моя жена узнала, что беременна, так что нам пришлось немного подождать. Огромное ей спасибо, она будет здесь через пару недель, мы не виделись два с половиной месяца. Я отправлял ей видео, фотографии города, мы живём прямо в центре, рядом с Кремлём, где происходит всё самое интересное. Тут полно мест, где можно погулять, выпить кофе, посмотреть достопримечательности, поесть и просто наслаждаться жизнью. Очень жду, когда она приедет сюда.

— Вы упомянули Кремль и несколько интересных мест. Каковы были ваши первые впечатления от Нижнего Новгорода? Атмосфера от Астаны отличается?

— Астана — очень большой красивый город. Мне кажется, она просто немного больше по размеру, там красивая современная архитектура, отличные рестораны. Нижний Новгород как будто поменьше, но тут всё пронизано историей, город выглядит более европейским. Первое, что я сделал — пошёл посмотреть закат