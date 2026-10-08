«Выходишь на улицу — всё отмерзает». Экс-игрок «Барыса» — о зиме в Казахстане

Бывший форвард «Барыса», а ныне нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о зиме в Астане.

«Я из Бостона, там довольно холодно. Но, наверное, самая низкая температура — -20℃, это ничто по сравнению с тем, что мы испытали в Астане в прошлом году с ветром и температурой в -30-40℃. Ты выходишь на улицу — всё отмерзает, бежишь внутрь или прыгаешь в «Яндекс. Такси», чтобы выбраться из холода, но это был очень интересный опыт», — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

В текущем сезоне Веккионе провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) очка.