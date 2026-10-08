Американский форвард «Торпедо»: в России порции меньше, а еда свежее, чем в США

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе сравнил еду в России и Соединённых Штатах Америки.

— Знаю, в «Барысе» есть традиция — легионеры должны попробовать конину. Вам далось это непросто. Пробовали ли какие-нибудь блюда русской кухни? Что больше всего понравилось?

— Не помню точно названий, но я попробовал много русских блюд. Мой агент меня водил в Москве в ресторан, он заказал всю еду, устроил полноценный гастрономический тур по русской кухне, это было хорошо. Там было много мяса. Ещё у нас проводился командный ужин в начале этого года, то же самое, было много мяса. В целом я не очень привередлив в еде, мне нравится всё, так что не боюсь пробовать. Жаль, что точно не могу вспомнить названий…

— Сильно отличается от того, что едят в США?

— Определённо, отличается. Все говорят о размере порций в Америке, они просто слишком большие, поэтому у многих лишний вес. Здесь порции меньше, а еда свежее. Чувствуешь разницу, намного легче после того, как поел, когда выходишь из ресторана в России. А ещё тут другие сочетания проду