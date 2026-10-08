15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский форвард «Торпедо» произнёс знакомые слова на русском языке

Американский форвард «Торпедо» произнёс знакомые слова на русском языке
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о своих знаниях русского языка.

— Вы приехали в Россию без особых знаний русского. Говорили, что знаете больше плохие слова. Сейчас словарный запас стал больше?
— Да, пребывание с большим количеством русских парней помогает. Знаю слова «молодчик», «хорошо», «нападающий», «защитник» (произнёс на русском. — Прим. «Чемпионата»), больше хоккейных терминов. Но пытаюсь и произносить более бытовые слова и фразы вроде «можно воды?» или что-то в этом роде. Парни стараются помочь мне, когда дело доходит до разговора, однако я хочу выучить больше. Да, ребята довольно хорошо говорят со мной по-английски, но у меня есть желание вести разговор, как у нас сейчас, на русском, говорить предложениями. Однако это тяжело, очень тяжело пытаться запомнить всё, дело в повторении, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майком Веккионе читайте на «Чемпионате»: