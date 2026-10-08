Американский форвард «Торпедо» произнёс знакомые слова на русском языке

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о своих знаниях русского языка.

— Вы приехали в Россию без особых знаний русского. Говорили, что знаете больше плохие слова. Сейчас словарный запас стал больше?

— Да, пребывание с большим количеством русских парней помогает. Знаю слова «молодчик», «хорошо», «нападающий», «защитник» (произнёс на русском. — Прим. «Чемпионата»), больше хоккейных терминов. Но пытаюсь и произносить более бытовые слова и фразы вроде «можно воды?» или что-то в этом роде. Парни стараются помочь мне, когда дело доходит до разговора, однако я хочу выучить больше. Да, ребята довольно хорошо говорят со мной по-английски, но у меня есть желание вести разговор, как у нас сейчас, на русском, говорить предложениями. Однако это тяжело, очень тяжело пытаться запомнить всё, дело в повторении, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.