«Всегда интересуются, есть ли вопросы». Легионер «Торпедо» — о коммуникации с тренерами

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о работе с тренерским штабом нижегородского клуба.

— Вы, Бобби Нарделла и Скутер Брики из Северной Америки. Хорошо понимаете своего тренера? Он россиянин.

— Он немного знает английский. Все наши тренеры говорят по-английски. Мы всегда можем отдельно подойти к тренерам, а те всё объяснят. Затем у нас бывает командное собрание, где они просто говорят по-русски. Тренеры всегда интересуются, есть ли у нас какие-либо вопросы после каждого видеозанятия. Есть ребята в команде, которые свободно говорят по-английски, наш капитан Владимир Ткачёв говорит очень свободно, Богдан Конюшков тоже, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.