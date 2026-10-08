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Легионер «Торпедо» — о первом матче на новой арене: никогда не испытывал ничего подобного

Легионер «Торпедо» — о первом матче на новой арене: никогда не испытывал ничего подобного
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о своих впечатлениях от игры на новой арене нижегородской команды.

— Вы уже отмечали новую арену вашего клуба. Какие были первые впечатления, что особенно нравится в ней?
— Тот первый матч на новой арене «Volga Арене»… Никогда не испытывал ничего подобного. Она была просто заполнена до отказа, болельщики кричали так громко, как только могли. Очевидно, это исторический момент — играть свой первый матч на новой арене за 80 лет. Особенное чувство — слышать от губернатора торжественные слова. Когда мы забили тот первый гол, это было самое громкое, что я когда-либо слышал, так круто, у меня пошли мурашки, у меня до сих пор мурашки, когда думаю об этом. И нам очень повезло с такой красивой ареной. Раздевалка, тренажёрный зал, баня — там всё просто прекрасно, как и сама площадка с большим кубом, экранами, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

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