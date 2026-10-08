«Очень жарко, когда бьют вениками». Американский форвард «Торпедо» — о русской бане

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о впечатлениях от похода в баню.

— Даже баня на арене есть? Вам вообще нравится ходить туда?

— У нас есть там небольшое помещение с раздевалкой, ванной, баней. Мне нравится принимать холодную и горячую ванну, ходить в баню. Очень повезло, что у нас есть такая возможность.

— В Северной Америке никогда не ходили в баню?

— Это русская практика. В Соединённых Штатах есть сауны, но это совсем не то. Существуют там и русские бани, но я никогда не ходил в них, пока не приехал сюда и не пошёл с некоторыми из русских парней. Они показали мне этот опыт, просто потрясающе. Там очень жарко, когда бьют вениками, но я чувствую себя так хорошо, выходя оттуда, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.