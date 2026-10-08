«Подвести болельщиков — реально отстой». Экс-игрок «Барыса» — о неудачном сезоне

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе прокомментировал прошлый неудачный сезон, проведённый в «Барысе».

— Если вернуться к прошлому сезону, насколько сильно расстроились невыходу в плей-офф с «Барысом» в прошлом году? Много думали об этом?

— Да, это было очень обидно, потому что мы начали так хорошо. Были периоды в сезоне, когда просто не могли забивать, у меня не получалось забивать — и в итоге это навредило нам, проиграли много встреч во второй половине сезона. И самое худшее — мы были прямо там, даже в конце сезона, в последний месяц, сидели где-то около восьмого места. И это было просто неприятно, что мы не смогли ничего сделать, потому что болельщики, все были прямо за нас, они были так воодушевлены тем, как идёт сезон. И да, это просто реально отстой — подвести их, подвести команду, тренеров, болельщиков, всех.

Но они выглядят очень хорошо в этом году. Много новых лиц, много талантливых игроков, вратари, защитники, нападающие делают отличную работу, кажется, что они собираются совершить рывок в плей-офф в этом году, что здорово для страны, города, здорово для болельщиков и команды. Сейчас