«Даже не знал, что ударил его». Веккионе — о скандальном столкновении с Серебряковым

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе рассказал о своём столкновении с Никитой Серебряковым, после которого вратарь «Авангарда» получил травму.

— В матче с «Авангардом» у вас произошёл контакт с вратарём «Авангарда» Никитой Серебряковым, он получил травму. Помните этот эпизод? Разговаривали с голкипером после этого?

— Гнался за шайбой, а он выкатился, я попытался перепрыгнуть через него, полагаю, мы столкнулись друг с другом. Даже не знал, что я ударил его, а затем какой-то парень запрыгнул на меня и начал бить, так что не знаю. Это всё, что я помню.

— Это первый подобный эпизод в карьере или нет, когда вы контактировали с вратарём?

— Да, но хочу сказать, что я никогда намеренно не бил вратаря. Не совсем ожидал, что он выйдет так далеко и бросится за шайбой вот так. Поэтому сделал всё возможное, чтобы избежать контакта — и мы просто в итоге столкнулись друг с другом, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионат