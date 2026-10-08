Экс-игрок системы «Вашингтона»: было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ на год

Нападающий «Торпедо» Майк Веккионе высказался о возможной игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в КХЛ. Веккионе ранее играл в системе столичного клуба.

— Александр Овечкин в следующем сезоне может вернуться в родное «Динамо». Приятно было бы с ним снова сыграть на одном льду?

— Я с ним не разговаривал, но он определённо упоминал, что хочет поиграть год в «Динамо». Казалось бы, если забиваешь по 30+ голов за сезон в НХЛ, можно такого не делать, но это того стоит. И это ещё один парень, против которого ты просто не хочешь играть, потому что он слишком хорош. Было бы очень круто, если бы Овечкин вернулся и поиграл здесь год, — сказал Веккионе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.