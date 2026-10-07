Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2026 года

Сегодня, 7 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2026 года:

«Сибирь» – «Салават Юлаев» — 4:5 ОТ;

«Металлург» – «Адмирал» — 3:0;

ХК «Сочи» – «Спартак» — 2:5;

«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 21 очко в 14 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.