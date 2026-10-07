15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 7 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 октября 2026 года:

«Сибирь» – «Салават Юлаев» — 4:5 ОТ;
«Металлург» – «Адмирал» — 3:0;
ХК «Сочи» – «Спартак» — 2:5;
«Динамо» М – «Шанхайские Драконы» — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 20 очками после 13 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 21 очко в 14 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Динамо» продолжает тонуть, Гусев набрал первые очки за «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Видео
«Динамо» продолжает тонуть, Гусев набрал первые очки за «Сочи». Итоги дня в КХЛ