15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 7 октября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 7 октября 2026 года
Комментарии

Сегодня, 7 октября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 7 октября 2026 года:

«Омские Крылья» — «Буран» — 0:1;
«Молот» — ХК «Калуга» — 1:3;
«Кристалл» — «Динамо-Алтай» — 5:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Калуга» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает «Химик», набравший 18 очков в 12 матчах. Тройку замыкает «Нефтяник» (18 очков в 12 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android