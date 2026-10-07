Результаты матчей ВХЛ на 7 октября 2026 года

Сегодня, 7 октября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 7 октября 2026 года:

«Омские Крылья» — «Буран» — 0:1;

«Молот» — ХК «Калуга» — 1:3;

«Кристалл» — «Динамо-Алтай» — 5:4 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Калуга» с 18 очками после 12 встреч. Второе место занимает «Химик», набравший 18 очков в 12 матчах. Тройку замыкает «Нефтяник» (18 очков в 12 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.