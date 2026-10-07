Сегодня, 7 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 7 октября 2026 года:

«Сахалинские Акулы» — «Красная Армия» — 3:4 Б;

«Тайфун» — МХК «Спартак» — 1:2 ОТ;

«Кузнецкие Медведи» — «Мамонты Югры» — 1:4;

«Авто» — «Сибирские Снайперы» — 3:5;

«Белые Медведи» — «Омские Ястребы» — 3:2.

Таблицу «Золотого» дивизиона Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 10 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.