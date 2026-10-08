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Бовиллье забил 2-й самый быстрый гол «Вашингтона» в домашних играх открытия после Овечкина

Бовиллье забил 2-й самый быстрый гол «Вашингтона» в домашних играх открытия после Овечкина
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В ночь на 8 октября в Вашингтоне на стадионе ««Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бовиллье (Строум) – 00:23     1:1 Раст (Киндел, Жирар) – 01:19     2:1 Уилсон (Дюбуа) – 11:51     3:1 Дюбуа (Уилсон) – 24:42     4:1 Так (Уилсон) – 33:14     4:2 Новак – 34:05     4:3 Робертсон (Корчак, Лизотт) – 38:01     5:3 Леонард (Кайру, Хатсон) – 43:55 (pp)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 4:3 в пользу хозяев.

Энтони Бовиллье открыл счёт на 23-й секунде матча, забив второй самый быстрый гол в истории «Вашингтон Кэпиталз» в домашних матчах открытия сезона. Рекорд принадлежит Александру Овечкину — он отличился на 20-й секунде встречи девять лет назад, 7 октября 2017 года, в матче с «Монр