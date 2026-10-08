Бовиллье забил 2-й самый быстрый гол «Вашингтона» в домашних играх открытия после Овечкина

В ночь на 8 октября в Вашингтоне на стадионе ««Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 4:3 в пользу хозяев.

Энтони Бовиллье открыл счёт на 23-й секунде матча, забив второй самый быстрый гол в истории «Вашингтон Кэпиталз» в домашних матчах открытия сезона. Рекорд принадлежит Александру Овечкину — он отличился на 20-й секунде встречи девять лет назад, 7 октября 2017 года, в матче с «Монр